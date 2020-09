Criança ou anão? Conheça Grand M, rei dos memes e figurinhas do WhatsApp

Foto: Reprodução

A foto de um menino (ou adulto?) de braços cruzados e olhos esbugalhados com a legenda "pra que". Esse é o meme que viralizou nas redes sociais, no início desse ano, e tornou seu personagem um dos favoritos na composição de stickers (figurinhas) do WhatsApp.

A grande estrela do viral é na verdade um adulto chamado Grand M. O seu tamanho diminuto é fruto do nanismo, doença que faz ele ter tamanho e algumas características infantis.

E antes de viralizar em terras tupiniquins, Grand M já fazia sucesso no Mali, seu país natal localizado na África Ocidental. Prova de seu sucesso é que o humorista acumula 2 milhões de seguidores no Instagram.

Já seu verdadeiro nome é Mamberroi Jr. e seu apelido "Grand" é uma brincadeira em relação ao seu tamanho, que se transformou na principal arma dele para realizar seu humor.

Em seu perfil, é possível ver alguns dos vídeos de Grand M. Em um deles, por exemplo, faz piada com musculosos de academia enquanto exibe seu corpo para a câmera.

Mas sua fama ultrapassou a internet e ele também se transformou num grande astro de cinema na Nigéria. Também chamada de Nollywood, a indústria da Nigéria é a terceira maior em produção de cinema mundial, atrás de Hollywood (EUA) e Bollywood (Índia).