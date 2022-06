Criança que passou cola instantânea no olho terá que fazer cirurgia

Uma criança de 2 anos terá de passar por uma cirurgia depois de ficar dias com o olho colado em Ceilandia, no Distrito Federal. Segundo Naiane de Souza, de 34 anos, mãe de Sofia Gabriele, a menina passou acidentalmente cola instantânea no olho direito na última quinta-feira (15).

Logo após o ocorrido, Naiane acionou o Serviço de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou a menina para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Segundo o Metropoles, ao chegar no local, a mãe foi instruída a voltar para casa e lavar o olho da filha com água morna e refrigerante Coca-Cola.

Sem solução, no dia seguinte a mãe levou a criança para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), mas novamente não tiveram atendimento. “O profissional que atendeu a gente disse que nada poderia ser feito nada, fez pouco caso”, lembrou a mãe.

Somente depois de passar por uma clínica particular, especializada, Naiane descobriu que a filha terá de passar por uma cirurgia para recuperar a visão do olho direito. O procedimento será feito de graça pelo oftalmologista pediatra Tiago Ribeiro.

“Deve-se lavar abundantemente os olhos da criança com água corrente e, depois, levá-la imediatamente a um centro especializado para uma avaliação oftalmológica, pois, mesmo limpando externamente, pode ficar resíduos na parte interna dos olhos, o que pode resultar em lesões na córnea”, disse o médico ao Metropoles.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal não comentou sobre os atendimentos na rede pública.