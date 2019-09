Crianças apelam para ladrões de escola: 'na hora do soninho não tem mais TV'

Após quatro furtos em menos de um mês, alunos de um escola infantil em Curitiba resolveram deixar um cartaz com um apelo aos bandidos. "Não roube a nossa escola, você nos deixa triste", diz o início do recado colado no muro da Escola Municipal Professor Ulisses Falcão Vieira.

O último roubo na escola foi registrado no domingo (22). Nas imagens do circuito de segurança é possível ver um ladrão descendo pelo forro e tentando passar uma televisão de 52 polegadas pelo vão da porta.

(Foto: Reprodução/RPC)

Nos assaltos, foram levados seis televisões, dois rádios, três monitores, 20 netbooks e três violinos usados nas aulas de música. Apesar do sistema de monitoramento, ninguém foi flagrado por causa dos assaltos.

A empresa que faz a segurança na escola, G5, é responsável por repôr os itens roubados, mas a escola garante que, até o momento, nada foi reposto. Já a empresa diz que repôs o que foi roubado em três situações.

Leia o cartaz na íntegra:

"Senhor ladrão,

Não roube a nossa escola, você nos deixa triste. Não pegue as nossas coisas ou vamos ficar sem nada. A parede lá fora (pátio) ficou vazia e na hora do soninho não tem mais TV.

Se você roubar mais, o Ulisses não vai ser mais o Ulisses, não será mais nada. Não vamos mais ter o que fazer, vamos ficar sem escola.

Você deveria devolver nossas coisas para ser nosso amigo e proteger nossa escola. Se você roubar nossas coisas a polícia vai te prender e não vai ser nossa culpa."