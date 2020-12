Crianças atendidas pela Apae recebem presentes-surpresa no Natal

Lá no começo de 2020, certamente os pequenos Yago, Maria Flor, Isadora e Maria Alice não imaginariam ser possível encontrar a felicidade num Natal com apenas eles quatro e o Papai Noel, sem poder abraçar, beijar e distribuir afeto do jeitinho que sabem como ninguém. Mas o mundo tem dessas: voltas, reviravoltas e aprendizados. Uma pandemia entrou no meio do caminho e ontem, depois de muito tempo, eles puderam ter contato com uma parte dos seus 150 coleguinhas e olha... valeu muito a pena.

O quarteto é atendido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e está em sem ver os amiguinhos desde o começo da pandemia - uma forma de protegê-los do coronavírus já que boa parte da molecada faz parte do grupo de risco. Na terça-feira (22), eles foram até a sede da Apae Salvador para uma confraternização rápida que simbolizou o quinto ano da campanha Desejo de Criança, uma parceria da Apae com o Shopping Itaigara e seus clientes, que adotam uma cartinha escrita pelas crianças no estabelecimento e as presenteiam no Natal.

Na pequena confraternização, teve cantiga de Natal, Papai Noel e isolamento. As Marias, Yago e Isadora ficaram responsáveis por simbolizar toda a meninada da Apae, que receberá os presentes nos próximos dias. Coordenador de captação da Apae Salvador, Tiago Abelardo disse ao CORREIO que os pais das outras crianças serão chamados até a associação para retirarem a cesta de Natal e o presente.

Maria Flor, 6 anos, era só alegria. Por telefone, disse ao CORREIO que foi tudo lindo e ficou muito feliz, além de recomendar que todo o mundo use máscara e se cuide durante esse final de ano. A mamãe, Janaína Pereira, conta que ela é uma criança muito afetuosa e tinha uma rotina agitada: aula em escola regular, futebol, atividades na Apae... e com as mudanças decorrentes da pandemia sentiu uma falta de ter contato com outras crianças.

“Ela é muito afetuosa e gosta muito do contato. O que viveram hoje (terça-feira) foi uma confraternização na essência da palavra, a gente via no olhar a felicidade delas em poder estar ali”, conta Janaína.

Gerente de Marketing do Itaigara, Gilson da Hora aponta que a participação dos clientes foi fundamental para o sucesso da campanha. “Proporcionar o bem é um dos nossos compromissos. Por isso, desejamos que o Natal das crianças presenteadas seja muito feliz”, afirma o gerente.

Emulando o saudoso Gonzaguinha (1945-1991), em O Que É O Que É, na pureza da resposta das crianças, a vida, mesmo que difícil, vai encontrando uma maneira de ser vista como bonita. Quem vê a alegria no olhar daquela molecada sente até um sopro de vida, esperança de que as coisas vão melhorar em algum momento. Final de ano tem dessas de trazer boas expectativas, não é mesmo?