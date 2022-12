Crianças com autismo podem ter momento exclusivo com Papai Noel

Ir ao shopping conhecer o Papai Noel é uma experiência que quase toda criança gostaria de ter. Para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), porém, o ritmo acelerado nos centros de compras, aliado ao vaivém e à mistura de sons e cores, pode ser um empecilho. Por esse motivo, a ‘Sessão Azul’, promovida pelo Salvador Shopping, oferece um momento exclusivo para o encontro dos pequenos com o bom velhinho.

Aos 8 anos, Lorenzo pôde realizar o sonho de tirar uma foto com ele, o que foi uma surpresa para sua mãe, a professora Juliana Balbino, 35, já que o menino não acredita mais naquela história de colocar o sapatinho na janela e aguardar a chegada do tão esperado presente. “Ele falou pra mim: ‘Mamãe, eu quero ir’, porque ele sabia que ia estar [em] silêncio e não ia ter tumulto”, contou Juliana, emocionada.

Lorenzo se mostrou empolgado para participar da ação (Foto: Roberto Abreu/ Divulgação)

O jornalista Helder Resende, 42, também embarcou no sonho de sua filha, Helena, 4. Para a felicidade do papai, o receio que antecedia a visita ao Papai Noel deu lugar à emoção. “A gente sabe que um espaço desse pra crianças autistas é mais difícil, e aqui a gente se sentiu abraçado, acolhido”, disse Helder.

Helena ficou encantada e emocionou sua família (Foto: Roberto Abreu/ Divulgação)

Para o homem por trás da fantasia, Wilson Cunha Menezes, 66, a experiência, assim como todas as outras ao longo dos dez anos em que dá vida ao bom velhinho, foi gratificante. “A gente já tem esse contato, vez ou outra, com as crianças com TEA. Mas, desta vez, foi todo um atendimento especial, para que a gente pudesse esperar o tempo de cada criança”, revelou Wilson.

Segundo a gerente de marketing do Salvador Shopping, Marianna Muniz, a realização é resultado do trabalho desenvolvido há um ano pelo Comitê de Diversidade e Direitos Humanos do centro de compras. “Nós queríamos proporcionar um momento ideal para esse encontro com o Papai Noel. Por isso, inicialmente, fomos buscar uma consultoria de infância que nos desse a compreensão do TEA”, explicou Muniz.

Para que a ação fosse possível, 30 colaboradores foram capacitados, desde controladores de estacionamento às ‘noeletes’ e, claro, à figura mais icônica do Natal. “O shopping é um lugar de acolhimento e experiências, e precisamos aprender mais, para atender os diversos públicos que nos visitam diariamente”, acrescentou a gerente.

Agendamento

O atendimento é feito por meio de agendamento prévio. Haverá visitação nesta segunda (12) e terça (13), das 9h às 10h30, na ‘Brinquedoteca do Noel’, no piso L2. As sessões acontecem a cada 15 minutos, e as vagas estão sujeitas à disponibilidade de horários e dias divulgados.

Para participar, basta entrar em contato pelo e-mail cac@salvadorshopping.com.br, com o assunto ‘Agendamento do Papai Noel Azul’, e inserir o nome e o contato do responsável. Outra opção é o telefone (71) 3417-6000.

As famílias podem solicitar o desligamento do som ambiente, em casos de pessoas com sensibilidade sensorial. Além disso, foi instalado um ‘lounge’, onde as crianças, acompanhadas de suas famílias, podem fazer desenhos e levá-los para casa. “O shopping pensou em criar um ambiente ideal para que essas crianças estejam livres e possam ter o momento delas com o Papai Noel”, afirmou a médica e consultora da infância do empreendimento, Ana Paula Fadul.

Outras ações

Há também vagas de estacionamento exclusivas no shopping, sinalizadas no piso, com a fita-símbolo da conscientização do autismo, e na parte superior, com placas indicativas. As áreas estão localizadas próximo às principais entradas que dão acesso ao mall e, para utilizar, não é exigido documento.

Além disso, o Cinemark (piso L3) promove mensalmente uma sessão adaptada às pessoas com TEA e outras síndromes, transtornos ou doenças que acarretem hipersensibilidade sensorial em geral.