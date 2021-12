Crianças da Apae Salvador têm Natal antecipado

A tradicional entrega de presentes acontece na noite desta sexta-feira (24), mas o Natal das crianças atendidas na Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae) de Salvador começou ontem mesmo. Isso porque Papai Noel resolveu descer o trenó no Shopping Itaigara, na manhã desta quinta-feira (23), exclusivamente, para antecipar a alegria desses pequeninos.



O Bom Velhinho recebeu as 500 cartinhas que estavam na árvore de Natal do shopping. Os presentes foram doados, parte deles oferecidos pelos clientes do centro de compras. Mas, por conta da pandemia, apenas 20 crianças da Apae foram escolhidas para receber seus presentes de forma presencial das mãos do Papai Noel, além de se divertirem no parque que faz parte da decoração natalina do shopping, como foi o caso de Anderson de Jesus Santos Júnior, de 9 anos.



"Com essa pandemia, ele ficou com pânico para sair de casa. Na hora vir, ficou bastante agitado pois não queria passar da porta. Mas quando viu a decoração mudou de comportamento. Ficou tão animado que não queria sair do colo do Papai Noel", declarou a mãe de Anderson, a dona de casa Sandra Regina Conceição de Carvalho, 42.



Crianças da Apae receberam o carinho de Papai Noel (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Enquanto não chegava a sua vez de abraçar Papai Noel, Kamilly Rodrigues, de 5 anos, gastava a energia no parque que faz parte da decoração do shopping. "Ontem, quando soube que viria para cá, ela queria vir na mesma hora. A ansiedade era tanta, que ela já estava toda arrumada às 6h de hoje", contou a irmã da menina, a autônoma Karen Rodrigues, 22.

Presentes

O ponto alto do evento aconteceu por volta das 10h, quando o Papai Noel começou a entrega dos presentes. Ele foi chamando um a um pelo nome. A espevitada Isabelle da Silva Santos, 4 anos, ficou ainda mais serelepe quando desembrulhou o que havia ganho: um papa-figurinhas. "Ela está muito radiante. Não quer saber mais de outra coisa. É um jogo que estimula a coordenação motora", disse Ivanilda Souza da Silva, 42, enquanto olhava a filha brincar.

Das 500 cartas que foram expostas no Itaigara, a maioria foi adotada pelo próprio shopping. "Muitas cartas sensibilizaram os nossos clientes, que abraçaram a causa. As cartinhas que não foram escolhidas foram adotadas pelo shopping. É sempre bom compartilhar esses momentos de felicidade com estas crianças. Esta é a sétima edição do projeto Desejo de Criança, que reforça o nosso compromisso social e já beneficiou mais de quatro mil crianças", declarou o gerente de marketing do centro comercial, Gilson da Hora.

Além do amor, Papai Noel entregou os presentes doados às crianças (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

A mãe de João Gabriel Batista Alves, 8 anos, falou sobre a importância da solidariedade nesta época de Natal com as crianças atendidas pela Apae. "Muitos pais não têm como comprar um brinquedinho sequer para os filhos e esse gesto faz toda a diferença para essas crianças. Para nós, pais, também porque se os nossos filhos estão felizes, estamos felizes também", declarou a dona de casa Everaldina Batista Alves, 54.

Campanha

O presidente da Apae Salvador, Derval Evangelista, acompanhou a entrega dos presentes. "Como não se emocionar com o sorriso dessas crianças ? Vamos continuar trazendo essa alegria nos próximos natais", pontou. Ele aproveitou o momento para falar sobre a campanha Dividir é Multiplicar, lançada recentemente pela Apae, que disponibiliza em seu site uma lista de instituições que necessitam de doações – são organizações que atuam e desenvolvem atividades com crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. O site para doações é: www.apaesalvador.org.br

Apea lança campanha para ajudar outras instituições que necessitam de doação (Foto:Divulgação)

“Este é um momento de nos unirmos em uma corrente de solidariedade, fortalecendo a rede de esperança e amor presente no trabalho dessas organizações, mesmo diante dos imensos desafios impostos pelo nosso atual cenário econômico”, afirmou Evangelista.