Crianças das Osid participam de exposição artística; vote no melhor desenho

Uma campanha em homenagem aos 25 anos de produção dos panetones das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) foi lançada. Para celebrar, haverá uma exposição de desenhos no Shopping Bela Vista. As obras serão expostas também na internet, onde o público pode votar e eleger o melhor.

Os desenhos de tema “25 anos do Panetone Santa Dulce” foram feitos por 120 crianças do 1º ao 5º ano do Centro Educacional. Para conferir as obras e eleger o seu favorito de cada série, basta acessar o site https://exposicao.shoppingbelavista.com.br/, ou votar pelas redes sociais do shopping. A votação ficará aberta de 2 a 13 de agosto – data em que é celebrado o Dia da Santa Dulce dos Pobres. As obras vencedoras serão anunciadas no dia 16 de agosto e irão estampar a campanha das Osid.

A campanha é uma homenagem também às 780 crianças e adolescentes oriundas de famílias de baixa renda que são assistidas pelo programa de educação integral da OSID: o Centro Educacional Santo Antônio (CESA).

O CESA é mantido, integralmente, a partir das doações e vendas realizadas pelos produtos das obras e desenvolve atividades de educação, arte, esporte e conscientização ambiental. Além disso, desde 1991, as Osid mantém, no Núcleo de Simões Filho, um Centro de Panificação – unidade responsável pela produção de variados tipos de pães e produtos - beneficiando essas crianças e adolescentes.

“As ações solidárias estão na essência do Shopping Bela Vista, por isso, estamos sempre atentos e engajados para contribuir cada vez mais com a promoção de projetos sociais. É muito importantea manutenção dessa parceria por mais um ano”, opina o gerente de marketing do Shopping Bela Vista, Ticiano Cortizo. O empreedimento tem parceria com as Osid há seis anos.

Além dos panetones, as Osid vendem, no período nartalino, souvenirs como camisas, agendas, canecas, terços, artesanatos, livros e imagens de Santa Dulce dos Pobres. "Toda a renda com as vendas de produtos das Osid está diretamente ligada à sustentabilidade e educação da CESA. Ficamos felizes do Bela Vista apoiar o projeto que desenvolvemos com essas crianças e adolescentes, o que torna o nosso trabalho ainda mais especial, renovando as esperanças em um período tão difícil para a humanidade. A nossa equipe produz cada item com muito amor, carinho e atenção e isso é repassado para cada um deles", afirma Daniel Nascimento, Líder do Centro de Panificação Santa Dulce.