Crianças de 5 anos atacam professora em sala de aula e a deixam inconsciente

Alunos de idade entre 4 e 5 anos atacaram uma professora na sala de aula e a deixaram inconsciente na manhã da última quarta-feira (2) na cidade de Pembroke Pines, no estado da Flórida, Estados Unidos.

As duas crianças desferiram socos e pontapés contra a professora, de acordo com o boletim de ocorrência, além de a atingirem com objetos. A sala de aula estava com várias cadeiras viradas quando o socorro chegou.

O incidente teria começado quando os menores virararam as cadeiras. A professora, então, teria levado ambos a uma sala exclusiva para que se acalmassem. Eles a atacaram em seguida.

Um policial que foi ao local já encontrou a professora desmaiada. Ao ser despertada, a mulher começou a engasgar, ao que o policial a deitou de lado, com a cabeça suspensa, para "evitar possível asfixia".

"Tentei obter uma resposta da (professora) perguntando se ela podia me ouvir ou me sentir tocando seu braço, mas não obtive resposta. Antes da chegada do resgate, (ela) continuou a piscar e respirar regularmente, mas em nenhum momento foi capaz de responder vocalmente ou mostrar sinais de resposta", explicou o agente.

A profissional foi socorrida, mas permaneceu "sem resposta" enquanto a equipe de resgate a transportava para um hospital próximo.

A porta-voz da polícia local, Amanda Conwell, disse que "nenhuma arma estava envolvida na agressão coletiva" e que "a vítima já está consciente e cooperando com a polícia".

O incidente está sendo investigado, de acordo com a emissora WPLG. A polícia ainda está em busca do motivo do ataque. Ninguém foi preso.