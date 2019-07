Crianças e adolescentes se apresentam em filarmônicas no 2 de Julho

Seis filarmônicas se apresentaram no Campo Grande nesta terça-feira (2)

Como parte das celebrações do 2 de Julho, pelo 28º ano consecutivo, ocorreu nesta terça-feira (2), o Encontro das Filarmônicas na Praça do Campo Grande. Ao total, seis grupos se apresentaram e tocaram tanto músicas clássicas quanto clássicos brasileiros. A maioria das orquestras eram formadas por crianças e adolescentes de baixa renda atendidas por projetos sociais.

Uma delas foi a Filarmônica e Coral da Escola Técnica de São Joaquim. Totalmente formados por crianças, o coral e a banda conquistaram o coração o público. Entre as mais tocadas estava a funcionária pública Célia Nunes, que chegou a filmar a apresentação para poder ver novamente.

“Eu vou mostrar para todo mundo. Uma coisa lindas dessas, chega estou arrepiada. Tem que parabenizar os organizadores por promover o encontro dessas crianças com a música, mas, principalmente, a esses pequenos que vieram aqui na frente de várias pessoas e fizeram um espetáculo”, ressalta.

Outro momento de grande emoção aconteceu durante a apresentação da Filarmônica Ambiental, sob regência do maestro Fred Dantas. Nela, o jovem Weyk Raylan Ferreira dos Santos, 12 anos, colocou todo mundo para dançar tocando Asa Branca, de Luiz Gonzaga, na flauta doce. Após a performance, ele recebeu um presente das mãos do maestro: um saxofone alto novinho, avaliado em R$ 3 mil.

Baile da Independência segue nesta quarta-feira (3) no Campo Grande, a partir das 19h

Além dessas duas, também se apresentaram as filarmônicas Lyra Popular de Belmonte sob regência de Allan Gabriel; 9 de Maio e João Dourado sob a batuta de Robston Alencar; Lyra Ceciliana de Cachoeira, sob regência de Jairo dos Santos; e a Oficina de Frevos e Dobrados, com regência do maestro Fred Dantas, com participação especial de Juliana Ribeiro.

O Encontro das Filarmônicas continua nesta quarta-feira (3). Nela, também na Praça do Campo Grande, às 19h se apresentarão os cantores Irma Ferreira e Mario Bezerra, além da Orquestra Fred Dantas.

Serviço:

O quê: 29º Encontro das Filarmônicas no 2 de julho

Onde: Praça do Campo Grande

Quanto: De graça

Horário: 19h

Atrações: Os cantores Irma Ferreira e Mario Bezerra, além da Orquestra Fred Dantas.

