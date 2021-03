Crianças garantem ter visto aparição de Nossa Senhora de Fátima em teto de igreja

Não se fala de outra coisa na cidade de Cristina (MG) desde uma possível aparição de Nossa Senhora de Fátima no teto de uma capela da cidade. A cena foi vista por crianças que brincavam na rua e registrada em fotos e vídeos que viralizaram nas redes sociais.

“No momento que eu olhei a foto, senti uma emoção profunda e comecei a chorar”, afirmou, ao G1, Mônica Aparecida de Oliveira.

Uma das meninas que garante ter visto a aparição disse ter ouvido uma mensagem da santa. “Ela a todo tempo falava pra gente rezar, todo tempo. A voz dela era baixinha e ela falava assim: reza, reza. Falava bem baixinho no nosso ouvido”, relembrou a menina.

O burburinho e as fotos fizeram com que o pároco da cidade começasse a investigar a aparição. “A primeira coisa eu comuniquei o bispo sobre esta aparição e ele pediu pra aguardar um pouco. Quando a gente fala de aparição é uma coisa muito delicada, é estudado e analisado”, explicou, ao G1, o padre Antônio Carlos Oliveira.

Para algumas pessoas, seria apenas o reflexo da luz no telhado e no entorno de corneta, que parte do sistema de alto falantes do local. O equipamento foi retirado para esclarecer a dúvida caso haja um novo encontro.