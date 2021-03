Criatura parecendo alien se despedaça em frente às câmeras e intriga web; vídeo

Um vídeo de 2013 voltou a viralizar nas últimas semanas, intrigando internautas ao redor do mundo. Nas imagens aparece uma criatura marinha nadando a mais de 1,2km de profundidade que se despedaça em frente às câmeras. Assista:

A gravação foi feita com um Veículo de Operação Remota (ROV, na sigla em inglês) subaquático.

Em pouco mais de um minuto, é possível ver o animal, que se parece com uma água viva brilhante, ser avistado de longe e a câmera se aproximando. Após disso, ela nada por alguns segundos e parece ser sugada por uma espécie de vácuo, se dividindo em vários pedaços.

Segundo os administradores do canal do Youtube “Capitain JRD”, as imagens não sofreram nenhum tipo de alteração e foram capturadas durante uma expedição do ROV nas profundezas do Oceano Índico, na costa leste do continente africano.