Crime no Subúrbio: zelador estava 'tomando ar fresco' na porta de casa quando foi morto

Amparada por moradores, uma das irmãs do zelador Luís Cláudio Amorim Lima, 50 anos, disse que ele estava na porta de casa 'tomando um ar fresco', no bairro de Fazenda Coutos III, quando foi baleado. Ele morreu na madrugada desta quarta-feira (5). Ela já havia o advertido do risco de ficar ali, por conta da violência na região.

"Como o ventilador estava quebrado, ele saiu para tomar um ar fresco na porta de casa. Mas a gente já havia dito pra ele parar com essa mania, por causa dessa violência que está aqui o bairro, mas ele não ligava. Ele era uma pessoa muito antiga, do tempo que se dormia com as portas e janelas abertas", contou a irmã.

Inicialmente, moradores disseram que Luís Cláudio foi vítima de bala perdida, o que depois foi corrigido pelos parentes.

"Não foi de longe, foi de bem perto. Ele foi acertado duas vezes. Provavelmente não acharam quem queriam matar e fizeram essa maldade com ele. Queremos justiça", disse ela.

O zelador foi baleado na Rua A, uma transversal da Rua Cristóvão Barreto, onde dezembro do ano passado, quatro pessoas foram baleadas, entre elas uma criança de 4 anos e um adolescente de 17. No dia , bandidos chegaram em um carro branco e disparam aleatoriamente. A criança e o adolescente participavam de um churrasco.