Criminoso apontado como um dos mais perigosos da BA é preso no Recôncavo

Considerado um dos criminosos mais perigosos da Bahia, Ramon Souza Ribeiro, o Banha, foi preso na noite da terça-feira (16) em São Francisco do Conde, no recôncavo baiano. Ele ocupava a carta 5 de ouro nos Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Banha era procurado por homicídios e tráfico de drogas e atuava na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele foi preso por policiais militares depois de uma denúncia anônima indicar que homens armados estavam andando na localidade do Caípe.

Ao chegar lá, dois homens começaram a atirar quando perceberam a aproximação da PM. Houve revide e ambos ficaram feridos. Eles foram socorridos pela equipe e depois levados para a 21ª Delegacia (São Francisco do Conde).

Com os dois, foram apreendidos uma pistola 380, 73 pedras de crack, três porções de maconha e coletes balísticos.