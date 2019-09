Criminosos assaltam casa de vereador e matam caseiro em Baturité

Um grupo criminoso invadiu uma residência, na noite de segunda-feira, 9, e matou um caseiro na localidade de Candeia Boa Vista, em Baturité, distante 93,2 km de Fortaleza. A casa pertence à família do vereador Hermenegildo Barros Ferreira (PSB), que estava em sessão na Câmara Municipal quando soube do crime. A sessão foi interrompida após o parlamentar, conhecido popularmente como Gildo dos Candeias, confirmar o crime à presidência da Câmara.

Segundo nota enviada pela Polícia Civil, cinco homens armados entraram na chácara por volta das 21 horas, rendendo uma moradora. "Em seguida, os suspeitos seguiram até o alpendre da casa, onde um também morador jogava baralho com um funcionário da família, identificado por João Gomes da Silva, 57. Este reagiu e foi baleado por um dos assaltantes", conforme o texto. O grupo fugiu levando objetos e dinheiro do local.

A Polícia Militar informou que "diligências estão sendo feitas desde o momento da ação em busca de realizar a prisão de todos os envolvidos no assalto".

O caso é investigado pela Polícia Civil, que instaurou inquérito e está com as apurações em andamento. Informações que possam ajudar na elucidação do caso podem ser repassadas pelo número 181 (o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social) ou pelo telefone (85) 3347 4241 (Delegacia Regional de Baturité). O sigilo e o anonimato dos denunciantes são garantidos.

O parlamentar não compareceu à Câmara nesta terça para prestar apoio à família.