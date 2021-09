Criminosos invadem casa e fazem idosa refém em Brotas

A tarde foi de terror para quem mora no bairro de Brotas, em Salvador. Dois homens armados invadiram um imóvel na Rua Padre Eloy, e fizeram uma idosa de 65 anos refém no início da tarde desta quinta-feira (23). O caso acontece na 12ª Travessa Sérgio Francis, na região do Vale do Ogunjá.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do Batalhão Operações Policiais Especiais (Bope) conseguiram conduzir as negociações e os bandidos libertaram a refém. Eles foram detidos em seguida.

Os criminosos invadiram a casa da idosa durante uma fuga. No fim da manhã, eles trocaram tiros com uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Atlântico.

Segundo a PM, a equipe fazia rondas de rotina na região quando receberam uma denúncia por volta das 11 horas de que havia um grupo de homens armados no local. Quando foram checar o fato, eles encontraram os criminosos e começou a troca de tiros. Dois bandidos foram atingidos e socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram, enquanto outros dois conseguiram fugir.

Após socorrer os criminosos, a polícia voltou ao local e recebeu uma nova denúncia de que a dupla que fugiu havia invadido uma residência e estava com uma refém.

Os policiais militares isolaram a área, acionaram a 26ª Companhia Independente da PM (CIPM/Brotas) e deram início ao processo de negociação. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamada para prestar atendimento, já que havia feridos na ocorrência.

Após duas horas de negociação, os criminosos se renderam e foram encaminhados ao HGE, onde permanecem em atendimento médico. Com eles, o Bope apreendeu uma pistola.

Já a idosa foi levada para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa para prestar depoimento, onde a ocorrência será registrada.