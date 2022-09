Criminosos sequestram influenciador em Santo Antônio de Jesus e são presos no ferry-boat

O influenciador Leonam Andrade, 31 anos, foi sequestrado neste sábado (10) em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano. O crime aconteceu na Rua João Delfino.

Segundo informações da Polícia Militar, quatro homens raptaram a vítima e colocaram dentro de um carro preto. A polícia recebeu a denúncia do crime e enviou uma equipe para verificar o que ocorreu.

'Fui agredido e torturado', diz influenciador sequestrado na Bahia

Rondas foram realizadas na região onde ocorreu o crime, mas os criminosos não foram encontrados. Pouco depois, no entanto, os PMs do 14º Batalhão encontraram a vítima abandonada na BR-101, próximo ao município de Laje. O rapaz foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 9Samu) e levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. No local, a polícia conversou com a vítima e orientou que fosse feito um registro da ocorrência.

Momentos depois, os PMs receberam informações da Polícia Rodoviária Federal de que os suspeitos que teriam participado do sequestro estavam se deslocando para o terminal do ferry boat, em Bom Despacho.

A polícia foi até o local e encontrou dois suspeitos no carro usado para o sequestro, que tinha a placa clonada. Quando os suspeitos pararam o carro, a polícia pediu que saíssem do veículo e encontraram dois blusões, uma calça preta, três balaclavas, uma faca, um simulacro de arma de fogo, uma algema, uma fita adesiva e uma placa veicular.

Os suspeitos foram apresentados, junto com o veículo e todo material apreendido, na Delegacia de Santo Antônio de Jesus, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Em seguida, o coordenador do Comando de Policiamento Regional da Capital (Baía de Todos os Santos), Edmundo Assemany, também foi informado que mais dois suspeitos do crime também estavam fugindo para Salvador utilizando o ferry boat. A dupla foi encontrada e presa no Terminal da França.

Com os suspeitos, a polícia encontrou uma pistola 9 mm com um carregador e 21 munições intactas, quatro aparelhos celulares, três correntes, quatro anéis, um relógio, um cartão de crédito e R$ 62 reais em espécie.

Eles foram levados para a sede do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), para serem tomadas as medidas legais cabíveis.

"Todo êxito nesta operação, só foi possível devido ao trabalho integrado de diversas unidades da Polícia Militar, bem como à coleta de dados e apoio operacional da Polícia Rodoviária Federal", pontuou o tenente-coronel Assemany.