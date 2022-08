Criminosos tentam arremessar 12 facas para presídio de Salvador

O Batalhão de Guardas da Polícia Militar impediu, no início da tarde desta segunda-feira (1), que 12 facas chegassem até detentos do Presídio Salvador, no bairro de Mata Escura, em Salvador.

Guarnições que estavam nas guaritas avistaram um grupo tentando arremessar uma sacola e iniciaram as incursões pelo matagal. No local, os policiais encontraram, além das 12 facas, três aparelhos celulares e cerca de 1kg de maconha.

"As equipes da 2ª Cia e da Companhia de Intervenção e Resgate Prisional (Cirp) seguem empregadas para impedir arremessos de itens proibidos", declarou o comandante do BG, tenente-coronel Flávio Farias.