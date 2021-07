Criminosos usam nome do deputado Félix Mendonça Júnior para aplicar golpe

O deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT) denunciou nesta sexta-feira (23) que estão usando o nome dele para aplicar golpes na internet. Por meio do telefone com DDD 71 e final 2527, criminosos estão ligando para pessoas conhecidas do deputado e convidando para um jantar.

"Esse é um novo golpe na praça. Você recebe uma ligação em nome de um amigo ou autoridade pública convidando para um evento. Depois, recebe um código, que deve ser enviado via WhatsApp. O objetivo é justamente hackear o WhatsApp desses contatos", afirmou Félix.

"Peço que as pessoas que me conhecem alertem toda vez que receberem a mensagem. Não estou organizando nenhum jantar. Já estou adotando as medidas policiais e judiciais cabíveis para encontrar e punir esses criminosos", acrescentou.