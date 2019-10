Crise constitucional: vice do Peru recua e renuncia ao cargo de presidente interina

A vice-presidente do Peru, Mercedes Aráoz, renunciou ao cargo de presidente interina na noite desta terça-feira (1º). Ela havia sido nomeada pelo Congresso na última segunda (30).

Em uma carta publicada em suas redes sociais, Mercedes explicou que decidiu pela renúncia devido “ao rompimento da ordem constitucional” e “porque não há condições mínimas para exercer o posto”. Ela diz ainda que espera que novas eleições gerais sejam convocadas.

He decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Vicepresidenta Constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país. pic.twitter.com/c4tz4tnzMw — Mercedes Aráoz (@MecheAF) October 2, 2019

O presidente do Peru, Martín Vizcarra, dissolveu o Congresso, controlado pela oposição, e convocou novas eleições na segunda-feira, com o argumento de que esse era um passo necessário para vencer a corrupção sistêmica. Parlamentares da oposição então votaram para suspendê-lo do posto e nomearam para a presidência a vice-presidente, Mercedes Araoz, que recentemente rompeu com o líder.

Nesta terça-feira, a Organização dos Estados Americanos (OEA), com 35 membros, pediu que o Tribunal Constitucional do Peru se posicione, enquanto os dois lados trocam acusações de abuso de poder e de ameaçar a estabilidade nacional.

As Formas Armadas e os governadores apoiaram Vizcarra, enquanto várias entidades de empresas privadas anunciaram que apoiariam Araoz. Na noite de segunda-feira, legisladores tomaram juramento da vice como a chefe de Estado de direito do país.