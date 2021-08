Crise entre Poderes: Alcolumbre decide não pautar indicação de Bolsonaro para o STF

Em reação ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes feito pelo presidente Jair Bolsonaro, presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), decidiu não pautar a indicação do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é do comentarista da Globo News Gerson Camarotti.

Segundo as informações, Alcolumbre disse a senadores que ou Bolsonaro "distensiona" a relação entre os poderes e reconstrói pontes, ou não será possível avaliar alguma indicação do presidente na CCJ.

O senador presidiu o Senado em 2019 e 2020 e, no período, foi interlocutor frequente de Bolsonaro. Alcolumbre considerou o pedido de impeachment uma afronta gravíssima e lamentável às instituições, além de falta de respeito com o STF.

De acordo com o regimento, ministros do STF são indicados pelo presidente, em seguida sabatinados na CCJ do Senado para em seguida ter a aprovação decidida pelo plenário da casa.