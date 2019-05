Crises em série na Educação

Em Salvador, manifestantes se reuniram na Praça Castro Alves

A capacidade do governo federal de criar problemas na área de Educação parece não ter fim. E, em todos eles, a emenda sempre é pior, como preconiza a máxima popular. Na quarta-feira, em dia de atos contra os cortes no setor, milhares de pessoas saíram às ruas de mais de 240 cidades, em manifestações que o presidente Jair Bolsonaro afirmou serem feitas por “imbecis, que estão sendo usados como massa de manobra”. A portas fechadas, os próprios auxiliares do presidente admitiram que ele ajudou a inflamar os protestos ao atacar os manifestantes.

Os atos ocorreram no mesmo dia em que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, participou de uma audiência na Câmara Federal em que imperou o clima hostil. Weintraub provocou os deputados ao defender o uso de recursos recuperados de corrupção na área, afirmou ter a ficha limpa e não ter passagem pela polícia. Ainda disse ter carteira assinada e questionou se os deputados sabiam o que é isso. Foi vaiado por alguns parlamentares.

Na quinta, em plena ressaca dos protestos, Bolsonaro tentou contemporizar, mas deu declarações conflitantes. Ainda em Dallas, disse que não é o responsável pelos cortes na Educação e que a medida está sendo tomada para que não sofra um processo de impeachment no futuro. “Quem decide corte não sou eu”. Mas, na sexta voltou a descrever os manifestantes como massa de manobra: “Dilma cortou 10 bilhões da Educação e doou 50 bilhões para países amigos (algumas ditaduras). Quem participou dessa manifestação e não tinha conhecimento disso eu lamento, mas foram usados como massa de manobra pelo bando do Lula livre”.

Também na quinta, um novo incêndio ocorreu com a demissão de Elmer Vicenzi da presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais (Inep). Não foi uma baixa qualquer - o órgão que ele dirigia é responsável pelo Enem, o maior vestibular do país. Segundo a deixar o cargo no governo Bolsonaro, o ex-delegado da Polícia Federal precipitou sua demissão ao requisitar, a pedido da cúpula do ministério, o acesso a dados dos alunos que constam dos censos estudantis. O desejo do MEC com os dados sigilosos era emitir carteirinhas estudantis e minar a principal fonte de renda da União Nacional dos Estudantes (UNE).

A confusão pode produzir impacto no Enem, que já enfrenta o desafio logístico de arrumar uma nova gráfica para imprimir o exame para cinco milhões de estudantes - a gráfica anterior declarou falência. Desafio que ficará para Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, o terceiro presidente do Inep nomeado. “O cronograma do Enem está mantido”, assegurou. Essa não será a única crise que Lopes deve enfrentar. Bolsonaro já acusou a prova de ecoar a “doutrinação marxista” e disse mais de uma vez que gostaria de vê-la antes - o que, da mesma forma, contraria as regras legais.

Barbárie na internet

É de arrepiar a audácia das facções criminosas que exibem nas redes sociais vídeos dos ‘chamados tribunais do tráfico’. São cenas estarrecedoras de ameaças, humilhações, espancamentos, torturas e assassinatos. Como a de duas mulheres que apanharam, no bairro de Tancredo Neves (antigo Beiru), porque levaram à comunidade do Buracão pessoas que não eram do local. Ou a de um rapaz atacado a pauladas por quatro homens em Simões Filho.

Esse exibicionismo perverso é a arma das facções para aumentar a reputação sobre os rivais e levar terror às comunidades dominadas pelo tráfico. Para o professor de Sociologia da Ufba Eduardo Paes Machado, o que move esses criminosos é mostrar força para outras facções. “Quanto mais violência, maior é a reputação”, disse ele à reportagem do CORREIO.

Queimou a largada

A semana começou com uma saia justíssima para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que assumiu um compromisso com ele para indicá-lo para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). “A primeira vaga que tiver, eu tenho esse compromisso com Moro, e se Deus quiser nós cumpriremos esse compromisso”.

Apesar dos elogios feitos na sequência, a declaração não pegou nada bem e o ex-juiz da Lava Jato se apressou em dizer que não tinha nada acertado. “Não vou receber convite para ser ministro e estabelecer condições sobre circunstâncias do futuro que não se pode controlar”, justificou. De nada adiantou: a declaração expôs Moro antecipadamente e aumentou o desgaste que ele vem enfrentando no Congresso. “A minha avaliação é que ele (Bolsonaro) queimou a largada”, afirmou o próprio líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP).

Quem reinará?

A última temporada de Game of Thrones, que termina neste domingo (19), vem mexendo com a cabeça dos fãs. Muitos estão insatisfeitos com o desfecho da série e querem que “refaçam a oitava temporada com autores competentes”. Mas o que vem tirando o sono de muitos é a identidade da pessoa que reinará: na casa de apostas inglesa, William Hill Sansa Stark segue de perto seu irmão, Bran, que recebeu cerca de 50 mil libras em apostas.

Em terceiro está Tyrion, que talvez não tenha uma vida muito longa depois de ter traído sua rainha. Jon e Danerys aparecem na sequência, depois de caírem várias colocações ao longo da temporada. Até um possível bebê dos dois surge na lista, mas apenas em oitavo lugar.

Confira a lista completa:

1 ● Bran Stark

2 ● Sansa Stark

3 ● Tyrion Lannister

4 ● Jon Snow

5 ● Daenerys Targaryen

6 ● Gendry

7 ● Arya Stark

8 ● Bebê do Jon e da Daenerys

9 ● Samwell Tarly

10 ● Davos

Canonização

Aumenta procura por souvenirs de Irmã Dulce

Desde que o Vaticano anunciou a canonização de Irmã Dulce, o telefone das Osid não parou. Muitos queriam encomendar um souvenir, como uma imagem ou pedaço do hábito da freira. Outros, como o motorista José Carlos Sena, levaram a família para conhecer o memorial dela

Frase

'Eles querem me tirar da parada? Tiraram. Eu vou ficar quietinho agora, não me meto mais na política brasileira. O Brasil escolheu o seu caminho. Escolheu confiar em pessoas que não merecem a sua confiança e agora vai se danar',

Olavo de Carvalho, um dos principais influenciadores do bolsonarismo afirmou que vai deixar de ‘se meter’ na política. Na entrevista em vídeo para o site Crítica Nacional, ele não explicou qual foi o caminho escolhido pelo Brasil

Rápidas

● PIB: Nuvens escuras pairam sobre a economia. Confirmando o pessimismo do mercado, o Banco Central divulgou que o PIB teve retração de 0,68% no 1º trimestre.

● Emprego: Também no 1º trimestre de 2019, a Bahia teve taxa de desocupação de 18,3%, a segunda maior do país e acima da verificada no 4º trimestre (17,4%).

● Dólar: A piora do ambiente político e a guerra comercial entre EUA e China levaram o dólar a fechar em R$ 4,10, a maior cotação em oito meses.

Redes sociais

A vez de Caio Blat

A lista é longa: José Mayer, Morgan Freeman, Gerard Depardieu, Kevin Spacey, Ben Affleck, Dustin Hoffman, Steven Seagal. Em comum, eles têm o fato de serem atores e terem sido acusados de assédio sexual. Agora, chegou a vez de Caio Blat, 38 anos, denunciado por uma colega dele na novela O Sétimo Guardião. Em nota, ele disse que “o assédio é uma atitude covarde, assim como uma denúncia sem provas e sem autor”. A Rede Globo afirmou que vai apurar a denúncia. “A ouvidoria da empresa já foi acionada”.