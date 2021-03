Criticada por autoridades médicas, 'Doutora Cloroquina' participa de seminário em Salvador

Conhecida nacionalmente como “Doutora Cloroquina”, a secretária de Saúde do Porto Seguro, Raissa Soares, será destaque de um seminário organizado hoje em Salvador para o lançamento do aplicativo Médicos do Brasil, plataforma de teleconsultas desenvolvida na Bahia para estimular o atendimento à distância. Especialista em clínica médica, Raissa ganhou notoriedade ao publicar vídeos nos quais defendia, em tom de exaltação, o uso da hidroxicloroquina para tratar covid. A postura da médica atraiu a atenção do presidente Jair Bolsonaro, porta-voz da utilização massiva do remédio, que enviou em nome dela um carregamento com 40 mil doses da droga para Porto Seguro. Duramente criticada por autoridades sanitárias e médicas, Raissa virou uma das líderes do bolsonarismo no estado.

Bloco dos precoces

No evento, que será realizado no Sindicato dos Médicos da Bahia de forma virtual e presencial, Raissa falará sobre a importância do tratamento precoce. Além de pró-cloroquina, ela era contra o uso emergencial da vacina.

Fala que eu te escuto!

Relator da Faroeste no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Og Fernandes abriu prazo de 15 dias para que os alvos das duas últimas fases da operação, deflagradas em dezembro passado, respondam às denúncias apresentadas contra eles pelo Ministério Público Federal. Uma das ações penais tem como acusados a desembargadora presa Lígia Ramos Cunha, seus filhos, os advogados Arthur e Rui Barata, e outros três investigados por ligação com a venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. Na outra, figuram entre os denunciados a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, também presa, sua filha Amanda Santiago, ex-vocalista da Timbalada, e o falso cônsul da Guiné-Bissau Adailton Maturino.

Pavio aceso

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa decidiu elevar a temperatura dos ataques ao governo Rui Costa (PT) a partir dos próximos dias. A tática de acirrar o confronto com o Palácio de Ondina foi traçada recentemente após articulações de lideranças da minoria na Casa e cardeais do bloco. Até o momento, a ordem é dificultar ao máximo propostas de interesse do governador, ocupar o noticiário e ampliar a presença nas redes. Trégua, só para projetos de combate à pandemia.

Meia-volta

O novo presidente da Assembleia, Adolfo Menezes (PSD), abortou o processo de retomada das atividades presenciais no Legislativo e reativou o trabalho por home office para a maioria dos funcionários da Casa, sejam eles efetivos ou comissionados . Segundo apurou a Satélite, o recuo de Menezes, que vinha reabrindo aos poucos a Assembleia, tem como pano de fundo a descoberta de que, atualmente, há cerca de 20 servidores diagnosticados com o novo coronavírus.

Linha direta

Os recentes cercos do Ministério Público e da Polícia Civil no Detran devem respingar sobre a cúpula do Podemos. Na mira, há dois ex-chefes do órgão ligados ao deputado federal Bacelar, presidente da sigla na Bahia: o irmão, Maurício Bacelar, e o braço-direito, Lúcio Gomes.