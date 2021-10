Crocodilo gigante devora um menor que ele, de dois metros; veja vídeo

Um ato de canibalismo promovido por um crocodilo gigante que devorou um menor que ele, com "apenas" dois metros, foi filmado no estado da Carolina do Sul, nos EUA, foi publicado no Twitter na última sexta-feira, dia 30. As imagens viralizaram e impressionaram os internautas.

O vídeo foi gravado pelo norte-americano Taylor Soper, que conta que o crocodilo canibal tem cerca de 5 metros. Assista:

This happened in my parents backyard today… The snack is a 6ft gator #lowcountrylivin pic.twitter.com/O7Omsw42uL — Taylor Soper ???????? (@Soper_TandC) September 30, 2021

"Isso aconteceu no quintal dos meus pais hoje. O lanche é um crocodilo de 6fts (cerca de 2 metros)", escreveu o jovem.

Na rede social, Soper declarou que esta não é a primeira vez em que flagram o predador devorando outros animais menores na região. Ele ainda diz que no fim de semana anterior havia visto uma situação parecida, mas que dessa vez os moradores ficaram chocados por estar acontecendo novamente em pouco tempo.

"O que é muito legal é que vimos aquele que está sendo comido neste vídeo comer um bebezinho no fim de semana passado, então há alguma loucura acontecendo lá", comentou com um seguidor.