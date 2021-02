Cronograma de vacinas para idosos e profissionais de saúde é alterado; veja novas datas

O cronograma para a vacinação contra covid-19 para idosos e profissionais de saúde foi alterado e prossegue neste fim de semana em Salvador. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a aplicação da primeira dose para os cidadãos a partir de 81 anos e de 80 anos ou mais foi antecipado para o sábado (27) e domingo (28), respectivamente. No caso dos profissionais de saúde, será retomada a vacinação da primeira dose e continua a aplicação da segunda dose, de acordo com a indicação no cartão de vacinação. As imunizações acontecem das 8h às 17h.

Nesta sexta-feira (26), os idosos com 82 anos ou mais receberão a primeira dose da vacina nos drive-thrus localizados no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga (Barris), Parque de Exposições (Paralela) e Atakadão Atakarejo de Fazenda Coutos. Os pontos fixos estão localizados no 5º Centro de Saúde, USF Resgate, USF Santa Luzia, USF Federação, USF Plataforma e USF Cajazeiras X.

No sábado (27), a imunização ocorre para os cidadãos com 81 anos ou mais, nos drive-thrus localizados no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga (Barris), Parque de Exposições (Paralela) e Atakadão Atakarejo de Fazenda Coutos. A vacinação também ocorre no 5º Centro de Saúde, USF Resgate, USF Santa Luzia, USF Federação, USF Plataforma e USF Cajazeiras X.

No domingo (28), é a vez dos idosos a partir de 80 anos, que podem ser vacinados nos drive-thrus no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga (Barris), Parque de Exposições (Paralela) e Atakadão Atakarejo de Fazenda Coutos. Já os pontos fixos estão localizados no 5º Centro de Saúde, USF Resgate, USF Santa Luzia e USF Federação.

Profissionais de saúde – Os profissionais de saúde que tiverem cadastrados no site, com consulta a ser feita pelo www. saude. salvador. ba. gov. br, poderão ser imunizados com a primeira dose de hoje (26) até segunda-feira (1º de março), no drive-thru do Centro de Convenções (Boca do Rio) e nos postos fixos da USF Km 17, UBS Péricles Laranjeiras, UBS Castelo Branco, USF Colinas de Periperi, USF San Martin III e CSU Pernambués. Os locais também são válidos para a aplicação da segunda dose.

Por sua vez, os trabalhadores que não encontrarem o nome do site devem se dirigir ao drive-thru e posto fixo da Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (FBDC), em Brotas, ou em outro posto fixo, situado na Universidade Católica do Salvador (Ucsal), em Pituaçu.

Neste caso, o profissional deverá apresentar no local os seguintes documentos: as duas declarações disponibilizadas no site da SMS com preenchimento obrigatório do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Cnes), documento de identificação com foto, CPF e cópia do contracheque ou nota fiscal, ou carteira de trabalho atualizada. No caso de pessoa jurídica será aceito o contrato de prestação de serviço, no lugar do contracheque.