Crush de Simaria, cubano William Levy é conhecido como 'Brad Pitt Latino'; conheça

Tal qual o ex, o novo crush de Simaria fala espanhol. A cantora está caidinha pelo ator cubano William Levy, com quem conversa desde 2021. A baiana foi casada com um espanhol durante 12 anos.

O galã cubano é conhecido na imprensa internacional como “Brad Pitt latino”. Além de Simaria, ator conquistou, segundo rumores, até Jenniffer Lopez.

Aos 41 anos (ele completa 42 no próximo dia 29), passou quase 20 deles num casamento com Elizabeth Gutierrez, com quem teve dois filhos. Os dois se separaram recentemente.

Há 12 anos, Will foi eleito como o homem mais sexy do ano pela "People Espanha".

Durante o casamento, o galã colecionou puladas de cerca. Caso de Maite Perroni, ex-RBD, que teria se envolvido com ele enquanto faziam a novela "O triunfo do amor". Ele, aliás, costuma levar as relações amorosas para fora das telinhas, se envolvendo com seus pares românticos no "mundo real".

Ele é bastante conhecido do público brasileiro, já que foi protagonista de muitas novelas mexicanas e latias de modo geral. A última em que aparece como ator principal é "Café com Aroma de Mulher".