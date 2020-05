Cruzeiro tenta contratação de Nino, mas Bahia descarta acordo

Apesar da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, alguns clubes seguem em busca de reforços para quando o esporte for retomado. E nos últimos dias um dos alvos foi o lateral Nino Paraíba, do Bahia.

Em busca de um lateral, o Cruzeiro entrou em contato com o tricolor para tentar levar o jogador para a Toca da Raposa. A informação foi revelada pelo diretor de futebol do time mineiro, Ricardo Drubscky. O Cruzeiro, no entanto, ouviu um não do Bahia.

O interesse por Nino Paraíba já havia sido revelada pelo técnico Enderson Moreira, que trabalhou com o jogador no próprio Bahia.

"O Nino Paraíba foi um atleta meu, quando eu era treinador lá no Vitória. Foi atleta do Enderson, e ele é um jogador que nos atenderia muito bem. Eu falo sem problema, porque ele já foi tirado do nosso foco. A gente tinha a intenção (de contar com ele), mas eu conversei com o diretor do Bahia e não há possibilidade de trazê-lo agora. Ele até não descartou a possibilidade futura. O Enderson gosta muito dele, eu também gosto, é um atleta de muita qualidade, muito competitivo, enfim, mas não está nas nossas projeções agora por impossibilidade dele de vir", explicou Drubscky em entrevista à rádio 98FM.

No Bahia desde 2018, Nino Paraíba foi o titular da lateral tricolor nas duas últimas temporadas. Esse ano o jogador acabou perdendo posição para João Pedro e ainda não estreou na temporada. Mas apesar de não ter sido utilizado por Roger, Nino é o principal suplente na posição.

No mês passado, o Cruzeiro anunciou a contratação de outro atleta tricolor. O meia Régis foi emprestado pelo Bahia até o fim do ano e vai jogar a Série B pelo time mineiro.