Cruzeiro x Vitória: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

Na zona de rebaixamento da Série B, o Vitória tem mais um desafio nesta quarta-feira (11) pela competição. O rubro-negro vai enfrentar o Cruzeiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada, ainda comandado pelo técnico interino Ricardo Amadeu. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

A partida entre baianos e mineiros terá transmissão exclusiva do canal Premiere. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no Independência, em Belo Horizonte. A bola rola a partir das 19h.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio, Ariel Cabral e Rafael Sobis; Wellington Nem, Bruno José e Marcelo Moreno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Vitória: Lucas Arcanjo, Van, Matheus Moraes, João Victor e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto, Bruno Oliveira; Marcinho, Samuel e Guilherme Santos. Técnico: Ricardo Amadeu (interino)

Arbitragem

Sávio Pereira Sampaio apita o jogo, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior (Trio do Distrito Federal)