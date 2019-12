CSA oficializa contratação do goleiro Caíque, do Vitória

É oficial. O CSA anunciou a contratação de Caíque, goleiro de 22 anos que pertence ao Vitória. Revelado nas categorias de base do rubro-negro, o novo camisa 1 do azulino vai para a sua primeira experiência como jogador longe da capital baiana.

Caíque tem contrato com o Vitória até 2021 - ele teve o vínculo renovado para que o Leão não o perdesse de graça em caso de proposta no final do próximo ano. O antigo vínculo do goleiro de 1,99m ia até dezembro de 2020, justamente quando se encerra o seu empréstimo ao time de Maceió.

Reforço para o gol Azulino! Caíque Santos acertou com o Maior de Alagoas para 2020. Com 22 anos e revelado pelo Vitória-BA, o goleiro tem no currículo convocações para a Seleção Brasileira Sub-20. Em 2017, ele jogou o Torneio Sul-Americano com a Seleção. Seja bem-vindo! ???????????????????? pic.twitter.com/Vso1ANhEiO — CSA (@CSAoficial) December 19, 2019

Após estrear como profissional em 2016 em um Ba-Vi que o Leão triunfou por 2x0, no Campeonato Baiano, Caíque viveu altos e baixos sob as traves vermelha e preta.

O goleiro disputou apenas sete jogos pelo time principal do Vitória em 2019. A passagem foi meteórica: virou titular logo após a eleição de Paulo Carneiro, no final de abril, na derrota por 3x1 para o Botafogo-SP, na estreia da Série B.

Na terceira rodada, com derrota por 3x2 para o Guarani, em maio, Caíque falhou gravemente em um dos gols do adversário. Foi logo retirado do time principal e passou a jogar apenas pela equipe sub-23 até o final do ano.