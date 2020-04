Cuidados contra o Aedes aegypti devem ser redobrados durante quarentena

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) alerta a população para a necessidade de redobrar os cuidados com o mosquito Aedes aegypti durante o período da quarentena por conta da pandemia de coronavírus, covid-19. A medida é uma forma de ajudar no combate para reduzir os casos de arboviroses em Salvador. Somente este ano, foram notificados 2.701 casos de dengue, 1.326 de chikugunya e 242 ocorrências de zika em Salvador.

A SMS reforça ainda a necessidade do cidadão se tornar o ‘agente de endemia’ da própria residência. De acordo com último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (Liraa) divulgado em janeiro, cerca de 80% dos criadouros do mosquito são encontrados dentro dos domicílios na capital baiana.

“Estamos em março ainda, o período final de um tempo propício para a proliferação das arboviroses já que a combinação de chuvas e calor é o clima perfeito para o rápido desenvolvimento do mosquito. Por isso, a população deve redobrar e tirar ao menos um dia da semana para fazer as ações necessárias para evitar focos dentro da residência”, sinalizou Andrea Salvador, coordenadora do Centro Controle de Zoonoses (CCZ).

Famílias podem realizar atividades como tampar bem os tonéis, caixas e barris de água, além da lavagem desses equipamentos com água e sabão; encher os pratos de vasos com areis até a borda; fechar bem os sacos de lixo; manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo; acondicionar pneus em locais cobertos; tampas ralos; entre outros.

Mesmo com a quarentena, o CCZ mantém ações diariamente para preservar a população como bloqueios focais e espacial, mutirões, inspeções em pontos estratégicos, atendimentos de solicitações especiais através de denúncias da Ouvidoria pelo 156, ação chaveiro em terrenos baldios, além de bloqueios focais apenas no entorno dos domicílios.