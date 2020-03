Cuidados e atividades para o isolamento

Em isolamento, as pessoas tendem a desenvolver alguns problemas articulares e musculares, seja pela falta de exercício, pela postura inadequada, pelo cansaço mental ou por precisarem realizar atividades que não estavam acostumadas. Neste episódio, o podcast diário do Correio, O Que a Bahia Quer Saber, conta com uma entrevista com o fisioterapeuta Saulo Souza, que dá dicas de como reduzir o risco de termos dor nesse período. Confira:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Em breve em agregadores como Google Podcasts

SALVADOR UNIDA

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira: https://bit.ly/salvadorunida