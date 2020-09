Curada de pneumonia, Ana Maria Braga volta à TV na quinta (3)

A apresentadora Ana Maria Braga, 71 anos, está recuperada de uma pneumonia e volta nesta quinta-feira (3) à TV, participando do Encontro. Fátima Bernardes fez o anúncio no programa de hoje.

"A Ana está recuperada da pneumonia. Muito bom! Amanhã, ela e o Louro já estarão de volta aqui com a gente, ao vivo. Que delícia, Ana, saber disso. Beijo para você", disse a apresentadora.

Ana Maria recebeu o diagnótico no sábado (29) e ficou em casa durante o período de recuperação.

No final de janeiro, Ana Maria revelou que estava novamente com câncer no pulmão. Ela já teve câncer outras três vezes, uma delas no pulmão. Ela passou por sessões de quimioterapia e disse no final de abril que estava recuperada.

"Fui fazer os exames para saber em que pé tava, se tinha dado certo. Ontem, quando terminei o PET scan, o pessoal que participou do exame de imagem, saiu aplaudindo. Comparando meu exame da primeira vez para ontem, sumiu tudo", disse à época. "Tem um período que eu continuo a fazer tratamento para garantir que as células foram embora, e partir para a comemoração da vida, que é o mais importante."