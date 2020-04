Curados da covid-19, Tom Hanks e esposa doam sangue para estudo de vacina

Tom Hanks foi um dos primeiros famosos internacionais a confirmar que estava infectado com o novo coronavírus. Agora, após mais de um mês desde o anúncio, o ator não só se recuperou da covid-19 como também doou sangue para tentar ajudar na criação de uma vacina. O mesmo foi feito pela esposa do artista, Rita Wilson, que também contraiu a doença.

A notícia foi confirmada pela atriz nesta terça-feira (14), em sua primeira entrevista desde que revelou ter sido infectada. No talk-show This Morning, da CBS, Rita contou que o material dado pelo casal será usado em um estudo que vai verificar se seus anticorpos são úteis na criação da vacina e se eles podem doar plasma.

Durante a atração, ela também comentou sobre os sintomas que sentiu por causa do coronavírus. "Muito cansada, extremamente dolorida, desconfortável e não queria ser tocada", falou Rita, que ainda disse que apresentou febre alta, calafrio e perda do paladar e do olfato.

Tom Hanks, por sua vez, não teve febre tão alta quanto a da esposa, nem perdeu o paladar e o olfato.

A atriz revelou que tomou o medicamento cloroquina, que tem sido defendido por presidentes como Donald Trump e Jair Bolsonaro como um tratamento efetivo contra o coronavírus - apesar de ainda não haver estudos conclusivos sobre isso. Ela falou que não tem certeza se o remédio a ajudou a se recuperar. Mas que teve "efeitos colaterais extremos" após tomá-lo, incluindo "náusea extrema, vertigem e fraqueza muscular".

"Nós temos que ter muito cuidado com esse remédio. Não sabemos se é seguro nesse caso", falou Rita.