Curitiba: pai se entrega após 17h com filho de 3 anos em cárcere privado

Um homem que mantinha o filho de 3 anos em cárcere privado em Curitiba se entregou após 17 horas, libertando a criança. As negociações com a polícia se encerraram próximo às 4h deste domingo (28), quando o pai deixou a casa da família com o garoto no colo. A situação se arrastava desde às 11h do sábado.

A polícia conta que o cárcere começou depois que o casal pai da criança brigou, no fim da manhã de ontem. Quando parentes chegaram ao local, o homem se trancou com o filho, nervoso - a mulher e a sogra, que também estavam na casa, conseguiram sair e acionaram a polícia quando o homem se recusou a liberar o garoto.

Policiais do Comando de Operações Especiais (COE) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram encaminhados para conduzir a negociação.

"Inicialmente, nós tivemos momentos que ele pegou o menino e apontou uma faca no pescoço e nas costas da criança. Em outro momento, ele apresentou um galão com líquido combustível e informou que despejaria sobre o corpo dele e da criança. Depois disse que tinha jogado", disse ao G1 o tenente Daniel Silva, relatando tensão no episódio.

Depois de se entregar, o pai foi levado ao Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) e deve responder por crime de cárcere privado. O menino foi entregue aos parentes.