Currículo atualizado e carteira assinada  

Ao tomar a iniciativa de fazer uma pós-graduação, todo profissional busca, de fato, expandir os horizontes e abrir as portas para novas possibilidades. Foi pensando nisso que o auditor fiscal Jadson Bitencourt, que há cerca de 25 anos trabalha na área de Tecnologia da Informação, optou por aprimorar as habilidades através da pós em Data Science e Analytics do SENAI CIMATEC.

“Além da parte teórica, podemos nos desenvolver bastante através das atividades práticas, até por se tratar de conteúdos que demandavam testes e colocar a mão na massa de fato”, aponta. A carga horária e o fluxo de conteúdo, segundo Jadson, também foram feitos sob medida para permitir a conciliação por parte de quem já desenvolve a atividade profissional durante a semana.

Alunos aprendem na prática em laboratórios que reproduzem ambientes industriais, como a Planta de Manufatura Avançada

De acordo com o coordenador de pós-graduação do SENAI CIMATEC, Carlos Cesar, a proximidade da instituição com a Indústria é um dos principais trunfos, pois possibilita que os estudantes já saiam do curso com emprego encaminhado e, no caso dos que já estão empregados, com a chance de alcançar novos cargos ou mudar de trabalho.

“É muito comum que as empresas busquem os alunos do CIMATEC em função da nossa proposta pedagógica voltada para o aprendizado prático. Aqui oferecemos as ferramentas para que o aluno chegue ao mercado preparado para lidar com os desafios enfrentados no exercício profissional”, ressalta o coordenador de pós-graduação do SENAI CIMATEC, Carlos Cesar

Camile Almeida procurou o SENAI CIMATEC depois de se formar na graduação de Logística. “Eu já tinha algum tempo na área e comecei a analisar a perspectiva de começar a atuar como gerente de projetos. Como já tinha feito a graduação pelo CIMATEC e conhecia a qualidade dos cursos, não pensei duas vezes”, afirma.

Durante o tempo que estudou, a profissional teve acesso a muito mais do que o conteúdo, o que possibilitou que ela conquistasse o tão desejado cargo de gerente de projetos. Ela fortaleceu o networking, parte que, acredita, é fundamental para a criação de novas oportunidades.

“A lista de pessoas que conheci que trabalham em grandes empresas do Polo foi enorme. Além disso, os professores atuaram por muitos anos na Indústria e isso fazia com que o conteúdo chegasse até nós com aquele olhar aplicado à prática, o que torna as aulas muito mais atrativas”, comenta.

Com foco voltado para as tendências e desafios atuais do mercado, as pós-graduações lato sensu do SENAI CIMATEC oferecem cursos que buscam trabalhar junto às principais exigências de inovação e de gestão empresarial.

Ao todo, a instituição dispõe de 14 cursos, entre eles, Gestão da Manutenção, Lean Manufacturing, Gestão de Projetos, Liderança e Gestão Corporativa, Automação de Sistemas Elétricos de Potência, Engenharia de Segurança do Trabalho.

O SENAI CIMATEC disponibiliza informações completas sobre os cursos de pós graduação oferecidos pelo site poscimatec.com.br.

Cursos disponíveis

Especialização em Automação de Sistemas Elétricos de Potência

Especialização Data Science & Analytics

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Especialização em Gestão Integrada de QSMS-RS

MBA em Gerenciamento e Inovações Tecnológicas Aplicadas às Construções - GIT

MBA Executivo em Gestão da Manutenção

MBA Executivo em Gestão de Projetos

MBA Executivo em Lean Manufacturing

MBA Executivo em Liderança e Gestão Corporativa

MBA Executivo em Logística e Gestão da Produção

MBI BIM



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.