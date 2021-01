Curso de curta duração é alternativa para quem quer crescer rápido na carreira profissional 

Em tempos nos quais as mudanças ocorrem cada vez mais rápido, estar preparado para se adaptar às demandas do mercado é essencial para qualquer profissional. E foi com isso em mente que a gestora em RH, Elielza Santana, optou por um curso de curta duração quando tentava se reinserir no mercado de trabalho. “Quando optei em ingressar no curso, eu já estava há quase dois anos sem emprego. Como entendia que precisava me capacitar para conseguir novas oportunidades, escolhi o curso de curta duração pois estava em busca de uma graduação que me desse a possibilidade de voltar a trabalhar o mais breve possível”, relata.

Com a expectativa de ofertas de emprego assim que cumprisse os dois anos de curso em Gestão em Recursos Humanos, na Uninassau, Elielza foi surpreendida com um convite para estágio logo no segundo semestre da graduação, seguido da efetivação no emprego antes mesmo do fim dos estudos. “O curso me surpreendeu positivamente por ter uma dinâmica muito objetiva e prática, que vai apresentando as ferramentas que usamos no dia a dia de trabalho, e não tenho dúvida que isso me ajudou a garantir o emprego, pois tudo que estava aprendendo na sala de aula era aplicado logo em seguida na empresa”, afirma.

Idealizado para atender principalmente a quem tem a agenda apertada mas precisa incrementar o currículo e abrir novas portas no mercado de trabalho, os cursos de curta duração têm como principal trunfo o tempo. É o que afirma a reitora da Uninassau, Cecília Queiroz.

“A matriz curricular dessa modalidade foi pensada sob medida para aproveitar o tempo do aluno da melhor forma possível. Nestes cursos procuramos transmitir os conhecimentos técnicos de uma forma que o estudante saia da sala de aula habilitado a desempenhar as funções na rotina de trabalho, que é exatamente o que as empresas buscam hoje em dia”, aponta a reitora.

Na lista de opções estão disponíveis os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Cloud Computing, Coaching Digital, Coaching e Mentoring, Coding, Data Science, Design de Interiores, Digital Security, Empreendedorismo Digital, Estética e Cosméticos, Filmmaker, Game Design, Gastronomia, Gestão Ambiental, Gestão Comercial, Gestão de Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão Pública, Inteligência Artificial, Internet das Coisas e Logística.

Reconhecidos pelo MEC e contando com a mesma estrutura e professores dos tradicionais cursos de longa duração, além do rápido acesso ao mercado de trabalho, as graduações de curta duração também são alternativas para quem já está empregado e busca novas oportunidades na carreira. “Também temos visto uma grande procura por parte de pessoas que já trabalham e buscam uma nova titulação ou conhecimento específico para conquistar novas oportunidades dentro da empresa. Essa demanda por novas competências está cada vez mais presente pois o mercado vem buscando profissionais multidisciplinares, capazes de agregar conhecimentos diversos”, explica a reitora da Uninassau.

Além da vantagem no tempo de conclusão, as graduações de curta duração também são atrativas pelo valor da mensalidade, mais acessível que no caso das graduações tradicionais. Já formada, a gestora de RH Elieza Santana pensa em agregar novas graduações ao histórico educacional. “Eu acredito que não há outra forma de crescimento profissional fora dos estudos, por isso já penso sim em uma nova graduação de curta duração, pois o resultado é garantido, fora que no tempo em que eu estaria concluindo um curso tradicional, terei finalizado duas graduações”.

