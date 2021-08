Curso de medicina da UniFTC oferece atendimento pediátrico de graça

A rotina de cuidados de uma criança deve incluir visitas regulares a um pediatra. Em alguns casos, a saúde dos pequenos exige um cuidado mais de perto de um especialista. As clínicas ligadas ao curso de medicina da UniFTC oferecem atendimento pediátrico de várias especialidades gratuitamente em Salvador.

“Em algumas situações, pacientes precisarão de avaliação e acompanhamento por subespecialidades pediátricas - como nos casos de infecções do trato urinário de repetição que a criança deve ser avaliado por um Nefrologista Pediátrico ou em crianças com história de cansaço e infecções respiratórias recorrentes que necessitam de acompanhamento com um Pneumologista Pediátrico”, explica o pediatra e gestor do Centro Integrado de Educação em Saúde (Cies) da Rede UniFTC, Alexandre Magno.

Para esse cuidado mais específico, as clínicas-escolas da Medicina UniFTC, chamadas de Cies, oferecem atendimentos pediátricos nas seguintes áreas: Alergo-Imunologia Pediátrica, Cardiologia Pediátrica, Endocrinologia Pediátrica, Gastroenterologia Pediátrica, Nefrologia Pediátrica e Pneumologia Pediátrica. A instituição oferece atendimentos em Pediatria tradicional também, para quem ainda não precisa de um subespecialista.

As consultas acontecem de segunda a sexta, de 7h às 20h, e aos sábados, de 7h às 13h. O agendamento é realizado exclusivamente pelo WhatsApp 71 3281 8045.

Pré-Natal

Para cuidar dos pequenos desde a barriga ds mães, a UniFTC começa a oferecer também o atendimento de pré-natal para grávidas de baixo risco. “A iniciativa busca oferecer também um cuidado à saúde da mulher”, completa a Coordenadora de Ginecologia e Obstetrícia do curso de Medicina da UniFTC, a médica Ana Paula Faria. Para agendamento, entre em contato através do WhatsApp 71 3281 8045.



Adultos

Além dos atendimentos pediátricos, as clínicas-escola da Medicina UniFTC ainda possuem atendimento gratuito para adultos em 19 especialidades. As consultas são agendadas também através do WhatsApp 71 3281 8045.

Serviço:



Atendimento médico gratuito nas clínicas-escola da UniFTC

Agendamento: exclusivo pelo WhatsApp 71 3281 8045.

Centro Integrado de Educação em Saúde UniFTC - Paralela

Av. Luis Viana Filho, 8812. Paralela. Salvador, Bahia.

Centro Integrado de Educação em Saúde UniFTC- Ogunjá

Av. Vale do Ogunjá, 232. Brotas. Salvador, Bahia.