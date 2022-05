Curso preparatório para o Enem 2022 está sendo oferecido por instituição de ensino

Passado o momento das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2022, chegou a hora de se preparar para as provas que serão aplicadas no mês de novembro, nas modalidades digital e impressa. Para ajudar os estudantes, o Centro Universitário Internacional Uninter está com inscrições abertas para o seu curso preparatório gratuito.

Além do conteúdo didático, os professores orientam sobre disciplina, foco e organização de horários e rotina de estudos. São ofertadas mais de oito mil bolsas de estudo disponibilizadas para todo o Brasil. Com cinco anos de atuação, o projeto já preparou mais de 50 mil candidatos para o exame.

O cursinho gratuito pré-Enem da Uninter é 100% on-line e composto por mais de 400 videoaulas, que abordam as temáticas mais recorrentes no exame em cada área de conhecimento: ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática, com resoluções de questões das provas.

A plataforma também oferece aulas ao vivo especiais para tirar dúvidas, simulado, atualidades e redação, com encontros programados. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo site do projeto .

Cursinho pré-Enem com bolsas de estudo

O Enem está entre as principais portas de acesso ao ensino superior no país. Quer se preparar para o exame e não tem condições de arcar com o orçamento de um curso preparatório? Conte com as bolsas de estudo do Educa Mais Brasil que oferecem descontos de até 70% nas mensalidades. Você encontra oportunidades nas mais diversas instituições parceiras em todo o país.