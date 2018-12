Curso profissionalizante com alunos do EJA forma primeira turma em Camaçari

Parte dos alunos formados em projeto capiteneado pela Braskem (Foto: Carlos Casaes/BA Press/Divulgação)

Mais de 100 jovens e adultos moradores de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, vão realizar o sonho de concluir o Ensino Médio e, ao mesmo tempo, ter um diploma de curso profissionalizante.

Os alunos, com idade entre 18 e 30 anos, participarão da formatura da primeira turma de Ensino Médio Profissionalizante do SEJA! Saberes da EJA, nesta quarta-feira (5), a partir das 18h30, no Teatro Alberto Martins.

A iniciativa é patrocinada pela Braskem, em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O Projeto SEJA! Saberes da EJA é uma oportunidade para jovens e adultos elevarem a escolaridade, utilizando as mais modernas práticas de educação, já que associa o ensino a distância à metodologia de reconhecimento de saberes.

Esta metodologia identifica e reconhece os conhecimentos adquiridos ao longo da formação e experiência de vida do aluno, permitindo que ele concentre os esforços nos conteúdos que não foram sistematizados. O principal ganho é a redução do tempo de curso para conclusão.

Além do aumento na escolaridade, o projeto SEJA! também visa capacitar pessoas e estimular o empreendedorismo, oferecendo os cursos de formação profissional.

Com o objetivo de concluir o Ensino Médio na modalidade a distância (EaD), eles também cursaram, em paralelo, um dos três cursos de formação profissional: montador e reparador de microcomputadores, eletricista residencial e montador de construção a seco (drywall).