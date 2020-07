Curso Técnico: SENAI BAHIA oferece mais de 500 bolsas no estado

Os cursos técnicos profissionalizantes aceleram a entrada do aluno no mercado de trabalho. Essa informação é comprovada pela última pesquisa de Acompanhamento de Egressos do SENAI, realizada antes da pandemia, que revela: sete em cada dez formados no ensino técnico estão empregados. Esse estudo é do painel 2017-2019, criado há 20 anos para mapear a trajetória de antigos e atuais alunos no mercado de trabalho.

Para aqueles que pensam em fazer curso técnico, surge uma oportunidade: o SENAI Bahia está com inscrições e matrículas abertas para o processo seletivo 2020.2. São 4.015 vagas para as modalidades presencial e semipresencial, sendo que 520 vagas dos cursos presenciais são destinadas para candidatos do Programa de Bolsas de Estudo.

As bolsas dos cursos presenciais valem para estudantes que tenham obtido pontuação média de 550 pontos ou mais no ENEM nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019. Os candidatos precisam autodeclarar baixa renda. Nestes casos, o prazo de inscrição é de até 15 de julho, com divulgação do resultado no dia 16. Já para os candidatos que não irão concorrer ao programa de bolsas, as matrículas irão até o dia 30 de julho. A inscrição é por meio do site www.tecnicosenai.com.br.

“Além de garantir um acesso mais rápido e qualificado ao mercado de trabalho, ainda podem ser citadas uma boa remuneração inicial, demanda reprimida de diversos segmentos da indústria por profissionais com formação técnica, redução no risco de desemprego e maior competitividade na disputa por uma vaga no mercado de trabalho, principalmente num momento de retomada da economia pós pandemia”, ressalta Rodrigo Vasconcelos, diretor do SENAI Bahia, sobre as vantagens dos cursos técnicos.

O candidato ao curso técnico pago, que se matricular até 20 de julho, terá 60% de desconto sobre o valor integral da 1ª mensalidade. Patrícia Evangelista, gerente executiva de Educação profissional do SENAI Bahia, lembra que o interessado no curso técnico pago também tem a possibilidade de solicitar o crédito estudantil CredTEC, que é feito em parceria com a fundação de crédito educacional Fundacred. Com essa oportunidade, o aluno pode pagar 50% da mensalidade durante o ensino técnico e o restante depois de formado.

Há vagas para 11 municípios da Bahia

“Esse crédito educacional é uma parceria entre a Fundacred e o Senai Bahia. Ele não cobra juros remuneratórios e a taxa administrativa é a menor do Brasil. Qualquer candidato pode solicitar, inclusive os negativados, pois é analisada somente a renda do fiador. E sobre o fiador, ele pode ser qualquer pessoa, exceto cônjuge, desde que atenda aos requisitos do regulamento”, explica Patrícia. A solicitação do crédito é 100% on-line e é possível fazer uma simulação antes para ver como ficarão os valores das mensalidades por meio do site www.portal.fundacred.org.br/estudante-web/credtec.

Outra novidade está relacionada ao pagamento das mensalidades, que terão 30% de desconto para pagamentos até o dia 05 de cada mês e 20% de desconto para pagamentos entre os dias 06 até 15 de cada mês, durante o semestre 2020.2.

Vagas para todo o Estado

Há vagas nos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador (Unidades: CIMATEC e Dendezeiros), Serrinha e Vitória da Conquista. Os cursos ofertados pelo SENAI BAHIA duram de 18 a 24 meses.

Os cursos presenciais oferecidos são de Administração, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Mecânica, Mecatrônica, Petroquímica, Programação de Jogos Digitais, Qualidade, Química, Redes de computadores, Refrigeração e Climatização e Segurança do Trabalho. Já para a modalidade semipresencial são oferecidos cursos de Eletromecânica e Logística.

“É importante associar as oportunidades do mercado à sua preferência, habilidades e interesses pessoais, escolhendo dentre as 17 opções de cursos em todo o estado. Uma decisão estratégica nesse momento é investir na sua formação profissional e estar pronto para o momento de retomada da economia e novas demandas que surgirão pós-pandemia. Apesar do futuro incerto, é certo que pessoas mais bem preparadas terão mais chances de sucesso no mercado de trabalho”, sugere Patrícia Evangelista.

A lista completa de cursos, vagas disponíveis, valores das mensalidades para cada município e descontos, dentre outras informações, estão disponíveis no site www.tecnicosenai.com.br.

Aulas durante a pandemia

A pandemia do novo coronavírus não parou as aulas dos cursos técnicos do SENAI Bahia. Após um período de adaptação diante do fechamento das unidades, os alunos receberam material de apoio e acesso a ferramentas Google para continuar assistindo aulas, tirando dúvidas, entregando trabalhos.

Aluno do 2° semestre do Técnico em Química, Mateus Pereira, 27 anos, estuda na unidade em Lauro de Freitas e aprova as aulas remotas como redução de danos. “Os professores são muito bons e eles também tentaram se adaptar a essa mudança. Eles se colocam à disposição para tirar dúvidas, está funcionando”, afirma.



