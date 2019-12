Cursos de férias gratuitos para jovens abrem inscrições em 2 de janeiro

A partir do dia 2 de janeiro, estarão abertas as inscrições para os cursos de férias oferecidos pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping. Serão oferecidos cursos gratuitos de automaquiagem e de fotografia para jovens entre 16 e 24 anos.

Os interessados devem cursar ou ter concluído o ensino médio em escola pública, além de residir nos bairros de entorno das sedes do Salvador Norte Shopping (Cassange, Jardim das Margaridas ou São Cristóvão) ou do Salvador Shopping (Pernambués, Saramandaia ou Boca do Rio). Ao todo, serão 40 vagas para jovens, em cada instituto, sendo 20 delas para automaquiagem e 20 para fotografia. O curso de fotografia será ministrado pela fotógrafa Carla Garcia, de 13 a 24 de janeiro, e o de automaquiagem pela maquiadora Leila Neves, de 20 a 29 de janeiro.

As inscrições para os cursos de férias do IJCPM podem ser realizadas até dia 10 janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, nas sedes dos Institutos: Salvador Norte Shopping (estacionamento G1) e Salvador Shopping (estacionamento G2 - Vermelho A). Os candidatos devem levar cópias do CPF, documento de identidade, comprovantes de residência e escolaridade. Informações: 71 3417-6534/ 3035-1894.

O IJCPM tem como foco elevar o potencial de empregabilidade dos jovens moradores de comunidades próximas aos empreendimentos do Grupo JCPM, a partir de cursos de capacitação, aperfeiçoamentos, oficinas temáticas, elevação de escolaridade. Além da Bahia, com representação nos dois centros de compras do Grupo JCPM em Salvador, o IJCPM tem unidades em Sergipe (Shopping Jardins), Pernambuco (RioMar Recife) e Ceará (RioMar Fortaleza e RioMar Presidente Kennedy). Mais de 20 mil pessoas já se beneficiaram com os programas oferecidos pelo Instituto. Informações: www.ijcpm.com.br.