Cursos de Gastronomia e Nutrição da Unirb alinham aulas práticas com ensino remoto

Um velho ditado popular dizia: “Você é aquilo que você come”. Nas últimas décadas esta frase parece ter ganho enorme importância no cotidiano das pessoas, uma vez que áreas profissionais como Nutrição e Gastronomia adquiriram protagonismo no mercado de trabalho, gerando cada vez mais oportunidades para quem escolheu a “ciência dos alimentos” como foco de atuação.

Cursando o penúltimo semestre do curso de nutrição na Unirb, Anderson Ribeiro, que já atuava no ramo de alimentos como técnico de nutrição e dietética, viu a oferta de vagas para profissionais da área crescer ainda mais no período da pandemia da covid-19. “Temos visto uma procura muito grande por responsáveis técnicos na área de alimentos, principalmente na indústria e em supermercados, e neste período de dificuldade econômica imposta pela pandemia, nossa área parece ter sido blindada, pois na empresa em que trabalho, não tive redução de carga horária nem salarial”, afirma.

Se por um lado o setor de Nutrição ganhou força durante a pandemia, para Anderson, que ainda está processo de graduação, a suspensão das aulas presenciais em função das medidas de isolamento social gerou uma série de incertezas. “De início foi um choque. A mudança para o ambiente digital me demandou um certo empenho na adaptação, mas com o tempo se mostrou uma mudança para melhor já que a Unirb rapidamente nos apresentou a possibilidade das aulas ao vivo que, em seguida, ficam disponíveis para que eu possa assistir quantas vezes quiser”, relata Anderson.

A transição das aulas presenciais para o ambiente digital sem perder a qualidade didática não teria sido possível se a UNIRB já não estivesse investindo na educação através de plataformas digitais muito antes do início da pandemia. A coordenadora dos cursos de Nutrição e Gastronomia, Roberta Barone, explica que a universidade montou um estúdio dedicado à transmissão de aulas ao vivo, permitindo que os alunos tirem dúvidas em tempo real.

“Tivemos acessos a pesquisas que apontavam para o crescimento na busca por graduações à distância nos próximos cinco anos e, a partir daí, passamos a investir em nossa plataforma online. A chegada da pandemia apenas acelerou um processo para o qual já estávamos nos preparando”, aponta Roberta.

Aprendizagem prática

Antes restrito aos cursos EAD, os laboratórios virtuais foram concebidos para viabilizar o ambiente de interação entre professores e alunos, além de realizar simulações realísticas, a exemplo das aulas de Enologia e Harmonização de Vinhos, biblioteca virtual, fóruns de debates, entre outros.

Restaurante Cathedrall possibilita práticas e estágio exclusivo em Gastronomia e Nutrição

Já as aulas presenciais contam com uma estrutura que envolve laboratórios de Anatomia Humana e Fisiologia, Laboratório de Microscopia e Parasitologia, Laboratório de Bioquímica e Bromatologia, Laboratório de Técnicas Dietéticas com Cozinha Experimental equipada para área de Nutrição e Gastronomia e que simula uma Unidade de Alimentação e Nutrição Industrial, Laboratório de Avaliação Nutricional e a Clínica Escola.

A estrutura dos cursos de Nutrição e Gastronomia da UNIRB ainda inclui importantes diferenciais que visam ofertar experiências profissionais aos estudantes. “Temos o time de futebol profissional da universidade, que oferece um campo de estágio exclusivo para a área da Nutrição Esportiva, e o Restaurante Cathedrall, referência em Gastronomia Internacional que possibilita práticas e estágio exclusivo em Gastronomia e Nutrição, sendo um ambiente profissional multidisciplinar de gestão e rico em vivências profissionais que podem ser incluídas no currículo do aluno”, ressalta.

Com vasta experiência em educação e metodologias ativas de aprendizagem, nas quais os alunos são os protagonistas do processo de graduação, o Centro Universitário UNIRB busca apresentar itens de relevância na base educacional, vivência prática, acesso a campos de estágios exclusivos, corpo docente qualificado, inovação em tecnologias de aprendizagem, pesquisa, ensino e extensão universitária, com ligas acadêmicas, projeto de monitorias, entre outros. As matrículas para as graduações presencial e EAD 2020.2 da UNIRB estão abertas e podem ser acessadas através do site unirb.edu.br. Além do financiamento estudantil através do FIES, a UNIRB oferece bolsas por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) e descontos de até 50% pela plataforma BR BOLSAS.

Aula presencial

Raio X dos cursos

Nutrição - O curso de Nutrição da UNIRB busca a formação de um profissional com capacidade teórica visando à promoção, manutenção e recuperação da saúde, através da geração de uma prática com base na ciência dos alimentos. O nutricionista é responsável por elaborar o diagnóstico nutricional, prescrição de dietas e suplementos nutricionais, além do controle de qualidade de alimentos e avaliação de produtos, podendo optar por trabalhar em diversas áreas como nutrição clínica, nutrição esportiva, indústria alimentícia, entre outras.

Gastronomia - Já o curso Superior de Tecnologia em Gastronomia da UNIRB busca preparar os alunos para atuação nos diversos segmentos da área gastronômica e atividades voltadas às diferentes culturas alimentares. Nesse sentido, os cursos de Nutrição e Gastronomia realizam além das práticas, projetos de iniciação científica e extensão universitária em consonância com as diretrizes curriculares.



