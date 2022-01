Curto-circuito causa pequeno incêndio no palco durante show do Olodum no Pelourinho

Um curto-circuito na caixa de grave do Largo Tieta, no Pelourinho, causou um pequeno incêndio, que durou cerca de dois minutos, no palco durante uma apresentação da Banda Olodum, na noite de terça-feira (19).

Segundo a assessoria da banda, informou que os bombeiros brigadistas do local conseguiram conter as chamas de imediato, não alterando o show, que seguiu normalmente e sem riscos ou danos para o público, banda e equipes que estavam no local. O Corpo de Bombeiros informou que não chegou a ser acionada para conter as chamas no Largo da Tieta.

Os ensaios de verão do grupo, conhecidos com a Benção do Olodum, ocorrem tradicionalmente às terças-feiras. Na semana passada, o ensaio não aconteceu porque um dos integrantes da banda testou positivo para a covid-19.