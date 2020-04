Curto-circuito deixa bairro da Vitória sem energia elétrica

O bairro da Vitória ficou sem energia elétrica na tarde desta segunda-feira (20), após um curto-circuito.

De acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), o incidente provocou o desligamento da rede elétrica que atende a Vitória e um trecho da Barra.

Ainda de acordo com a fornecedora de energia elétrica, a maioria dos clientes já tiveram o serviço reestabelecido por transferência de cargas e "equipes atuam no local para a normalização total do fornecimento na região o mais rápido possível".