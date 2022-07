Curto-circuito provoca princípio de incêndio em UTI neurológica do Roberto Santos

Um princípio de incêndio atingiu a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neurológica do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, na noite de domingo (3). O fogo começou após um curto-circuito no painel de um dos leitos.

De acordo com a assessoria da unidade hospitalar, as chamas foram debeladas por equipes do próprio hospital. Algumas janelas chegaram a ser quebradas para que a fumaça fosse dissipada. Não há registro de feridos em consequência do fogo.

Após a ocorrência, os pacientes da UTI neurológica passaram por avaliação médica. Eles foram transferidos para outras unidades do hospital. Os profissionais de saúde também foram avaliados e, em seguida, liberados.