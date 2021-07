Da natureza à cultura, resort apresenta o melhor de Ilhéus aos visitantes

O Bar Vesúvio, a Catedral de São Sebastião e o Bataclan formam o roteiro que povoa a cabeça de qualquer brasileiro quando se fala na cidade de Ilhéus, imortalizada por Jorge Amado e um dos seus mais famosos romances, Gabriela, Cravo e Canela. O local que ambientou tantas histórias de um dos mais célebres autores baianos, porém, tem muitos outros atrativos para quem quer conhecer a “princesinha do sul”. Repleta de riquezas naturais e culturais, Ilhéus agora possui um motivo extra para entrar na lista dos viajantes que visitam a Bahia: o Cana Brava All Inclusive Resort traz a proposta de apresentar aos seus hóspedes o melhor que a Capital do Cacau tem a oferecer, tudo isso com os mais rigorosos protocolos de segurança e sanitização.

Com diversas categorias de hospedagem, o Cana Brava se apresenta como opção ideal para qualquer tamanho de família ou grupos de amigos.

“Temos opções de apartamento luxo, chalés e chalés luxo, suíte Family e a recém-inaugurada Villa Premium, com um moderno conceito em arquitetura e decoração, conforto é o que não vai faltar nos dias de descanso”_ Rafael Espírito Santo, diretor geral do Cana Brava

Para tornar a experiência dos hóspedes ainda mais agradável, o resort investiu em uma grande reforma que modernizou todos os seus setores. E uma das principais novidades é a reestruturação do palco central, que agora conta com uma nova recepção e portal de entrada ainda mais imponente. O novo projeto de iluminação busca deixar os ambientes ainda mais vivos, em harmonia também com o novo paisagismo por todo o Resort e banheiro social na área da piscina. As ruas foram novamente pavimentadas, para garantir ainda mais qualidade e sofisticação.

Diversão e Cultura

Quem viaja em família costuma ter uma preocupação com as opções de lazer. No Cana Brava os hóspedes têm acesso a uma lista extensa de atividades como caiaque, Stand Up Paddle, quadras esportivas, Cana Adventure, com um circuito de atividades de tirar o fôlego, com tirolesa, arvorismo e parede de escalada.

Todos os equipamentos de lazer contam instrutores qualificados para atuar junto a um público de todas as idades, inclusive as crianças que encontram um espaço só pra elas, o Clubinho do Sol, que reúne diversão e aprendizagem em um só lugar, para crianças até 3 anos. Além disso, a Baby Copa funciona 24 horas, com todos os utensílios de cozinha, legumes, frutas, alimentos básicos para o preparo das refeições dos bebês, além de papinhas prontas e congeladas no frigobar. E os grandinhos não ficam de fora. A turminha se diverte o dia inteiro com atividades de lazer conduzidas por monitores. São gincanas, shows, e desafios que farão os filhos terem férias inesquecíveis.

No quesito gastronomia, o Cana Brava busca atender a todos os gostos. Com um total de três restauorantes e seis bares, tudo All Inclusive, o destaque fica por conta do Coco Dendê, que valoriza a alta gastronomia das principais cozinhas internacionais, sem deixar de lado o melhor tempero da região. O menu variado oferece opções para o café da manhã, almoço, jantar temático à la carte, petiscos, pizzas, hambúrguer, massas, crepes e chá da tarde. Os bares também são ótimas pedidas para quem quer curtir drinks deliciosos. Um buffet kids também foi desenvolvido especialmente para a criançada.

De acordo com o diretor geral do Cana Brava, o resort tem buscado se aprimorar cada vez mais para oferecer a melhor experiência para os seus hóspedes principalmente neste momento de tantos desafios com a pandemia. “Estamos de portas abertas para convidar a todos os baianos a viver uma experiência única no Paraíso”, afirma.

“Temos toda a estrutura necessária para marcar as férias de todos os visitantes e mostrar porque somos excelência em atendimento, já reconhecido pelos principais avaliadores de satisfação quando o assunto é viagem. Tudo com os mais rígidos protocolos de segurança, para garantir dias de conforto, lazer e diversão a todos”, completa.

Aos que estão em busca de um relaxamento profundo e bem-estar, o resort também oferece serviços de massagem, SPA e SPA Kids, com uma grande quantidade de técnicas para relaxar e melhorar a pele. Já aos visitantes que querem guardar as recordações, o Paparazzi garante um ensaio exclusivo. O Resort conta ainda com transfer, Baby Sitter e locação de carrinho de bebê. Esses serviços podem ser contratados à parte do pacote all inclusive.

Para facilitar o atendimento no período de distanciamento social, o Cana Brava reformulou o check-in e check-out que agora podem ser realizados virtualmente, através do site (www.canabravaresort.com.br) ou aplicativo oficial do Resort, disponível para iOS e Android.



