Da UTI, Herzem toma posse para o segundo mandato como prefeito de Conquista

O prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão, tomou posse nesta sexta, 8, para o seu segundo mandato. No dia 1º de janeiro, a vice-prefeita Sheila Lemos foi empossada temporariamente. Ainda internado na UTI do Hospital Sírio Libanês, o prefeito repetiu, com voz embargada, o juramento, lido pelo presidente da Câmara de Vereadores, Luis Carlos Batista. Em seguida, Herzem fez uma breve declaração.

"Agradecer a Deus e ao povo de Vitória da Conquista por esse mandato que nós vamos honrar. Agradecer à Câmara, cumprimentar o presidente Luis Carlos. Saudar os vereadores, os que retornaram e os estreantes e que Deus possa abençoar a todos vocês. Saudar a nossa vice-prefeita em exercício, Sheila Lemos. Muito obrigado e que Deus nos abençoe."

Herzem Gusmão tem 72 anos e foi diagnosticado com covid-19 no começo de dezembro. No dia 18, ele foi internado no Hospital Samur, em Conquista, e de lá foi transferido, no dia 1º de janeiro, para o Hospital Sírio Libanês, onde deu entrada em uma Unidade de Terapia Intensiva. (UTI).