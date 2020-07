'Dá vontade de morrer', diz prefeito de Itamaraju sobre novo cemitério da cidade

Tal qual o personagem Odorico Paraguaçu, personagem de 'O Bem-Amado', o prefeito de Itamaraju, no Sul da Bahia, não esconde a empolgação com o novo cemitério na cidade. Com um, espera-se, certo exageiro, Marcelo Angênica (PSDB) disse que o novo sepulcrário "vai dar vontade de morrer".

“Todas as ruas são asfaltadas. Uma hora vá lá, vai ficar muito bonito, até dar vontade de morrer”, afirmou ele, em entrevista à Rádio Extremo Sul.

Apesar de se tratar de um cemitério, nem tudo são flores. De acordo com o site Teixeira Hoje, a demora na inauguração do local, chamado de Frei Beto, é alvo de reclamações da população. Pessoas estariam sendo enterradas em covas rasas por falta de espaço no atual sepulcrário São Cosme e Damião.

Ainda segundo o portal, a conclusão das obras no Frei Beto já foi prorrogada diversas vezes e a construção já teve um aditivo de custo do projeto que custou mais de R$ 61 mil. Ambas as informações não foram explicadas pelo prefeito.