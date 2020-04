Dadinho é o car***: Zépiqueno é um dos destaques da base do Feyenoord, da Holanda

Na base do Feyenoord, um dos três maiores clubes da Holanda, um jovem jogador desfila seu talento nos gramados europeus. O curioso é o nome da promessa, trata-se de Zépiqueno Redmond, xará do personagem de 'Cidade de Deus'.

Na obra lançada em 2002, "Zé Pequeno" foi como se autoproclamou o menino Dadinho, quando deixou de ser criança e emancipou-se, interpretado pelo ator Leandro Firmino da Hora. Com palavras, digamos, rudes, o personagem fazia questão de reafirmar o apelido que tinha escolhido para si:

- Dadinho é o c... Meu nome agora é Zé Pequeno, p...

Já o jogador Zépiqueno tem nasceu com esse nome, tem 13 anos e chegou à base do clube no começo da temporada 2019-2020. Antes, ele passou pelo ADO Den Haag.

Um perfil não-oficial no Twitter, que dá informações sobre a academia do Feyenoord, disse que não é coincidência. E, sim, de fato, uma inspiração no filme brasileiro.