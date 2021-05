Dado Cavalcanti enaltece primeiro título pelo Bahia: 'Privilegiado'

Dado Cavalcanti era o técnico do time de transição do Bahia até a pausa do futebol por causa da pandemia, em março de 2020. Não pôde completar a campanha no Campeonato Baiano, que terminou em título para o Esquadrão. Hoje à frente do time principal, o treinador comemorou a primeira Copa do Nordeste completa em sua carreira, e com taça: o tetracampeonato do clube após vencer o Ceará por 2x1 no tempo normal e 4x2 nos pênaltis, neste sábado (8), no Castelão, em Fortaleza.

"Me sinto muito privilegiado por ter chegado à final e mais ainda por levar esse título a Salvador", disse Dado, que lembrou ter disputado jogos de Copa do Nordeste quando comandava o Ceará (em 2015) e depois o Náutico (em 2017), mas apenas poucas partidas em ambos os clubes.

Contratado em abril de 2019 para assumir a equipe de transição, Dado Cavalcanti saiu do Bahia durante a pandemia. Em outubro de 2020, voltou como coordenador do futebol de base do clube, mas assumiu o time após a demissão de Mano Menezes, no fim de dezembro.

De lá para cá, conseguiu confirmar a permanência do Bahia na Série A e ainda classificou para a Copa Sul-Americana. Neste sábado, enquanto comemorava, o comandante relembrou essas idas e vindas.

"A primeira opção (de treinar o time principal) foi oportuna. Estava na casa com outro projeto, conhecia boa parte dos atletas, tinha conhecimento do que acontecia dentro do clube, a divisão de base toda mapeada. Minha ida para a função de treinador foi cercada de algumas convicções e também desconfianças, por se tratar de um treinador sem tanta experiência em Série A, mas de um treinador que conhecia muito o clube e os jogadores, e o trabalho foi pautado muito por isso", valorizou.

O Bahia terminou não só como campeão, mas também como melhor ataque da Copa do Nordeste (22 gols). A campanha teve seis vitórias, dois empates e quatro derrotas.



