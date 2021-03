Dado cita mudança de estratégia e quer Bahia agressivo contra Sport

A derrota por 1x0 no clássico contra o Vitória, no último sábado (13), ainda tem causado reflexos no Bahia. Insatisfeito com o desempenho que o tricolor apresentou no Barradão, o técnico Dado Cavalcanti traça estratégias para mudar o cenário do time.



Na última entrevista antes de pegar o Sport, neste sábado (20), às 16h, pela Copa do Nordeste, Dado voltou a falar sobre a busca por equilíbrio entre defesa e ataque e projetou o Esquadrão com uma postura diferente diante dos pernambucanos.



"O Bahia ainda busca um melhor equilíbrio entre defesa e ataque, uma melhor distância para fazer a sua marcação. A minha ideia, lógico, é buscar esse equilíbrio. Mas vou tentar trazer para o Bahia uma marcação um pouquinho mais agressiva. Mesmo com as peças diferentes do que foram no jogo contra o Vitória. Mas fazer essa modificação, inclusive, de comportamento. Existem duas formas de a gente interpretar o jogo. A estratégia e o comportamento. Fomos mal nas duas. Se acertarmos as duas também no próximo jogo, a possibilidade de êxito e de triunfo é muito maior. E é nisso que eu aposto", disse o treinador.



Ainda de acordo com Dado, diferente do que foi apresentado contra o Vitória, quando a equipe marcou com linhas baixas durante todo o primeiro tempo e só avançou na segunda etapa, a ideia contra o Sport é ser mais agressivo e pressionar o adversário no campo de defesa.

"Já adiantei a condição de mudar a estratégia. Mas estratégia é uma coisa, comportamento é outra. Acho nosso comportamento deve ser bem melhor. A nossa equipe entendeu muito negativamente a forma que nós concluímos, finalizamos o jogo, a forma que abordamos a partida. Entendo que a gente vai buscar ser um pouco mais agressivo. E o comportamento também tem que ser condizente com essa busca por ofensividade, com pressões ofensivas, tentar marcar mais a saída de bola do nosso adversário, para ganhar um pouco mais de campo e jogar, quem sabe, mais no campo do nosso adversário", analisou o treinador.

Apesar de não confirmar o time que vai iniciar a partida, Dado será obrigado a fazer pelo menos uma mudança. O atacante Rossi, expulso no Ba-Vi, está fora de combate. Alesson e Thiago aparecem como opções no ataque, mas a tendência é de que Rodriguinho seja avançado para atuar mais próximo de Gilberto.



Dessa forma, uma provável escalação tem: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Matheus Bahia; Patrick, Ramon (João Pedro) e Daniel; Gabriel Novaes, Gilberto e Rodriguinho.



Outra novidade no Bahia estará no banco de reservas. Destaque no time de transição, o volante Raniele foi relacionado para a partida e ficará como opção.



Com quatro pontos na Copa do Nordeste, o Bahia é o quinto colocado do grupo A. Já o Sport ainda não venceu no torneio e com dois pontos é o lanterna do grupo B.